Последние объявления

Preview odli%c4%8dni savjeti kako da upravljate kreditom 680x388
Бизнес, деньги → Предложение
31 января 2017, 13:43

Взыскание с банка УБРиР страховок и комиссий за пакеты услуг "Универсальный" и "Забота о близких", удержанные при выдаче кредита, по действующим, просроченным и закрытым договорам. Оплата услуг только по результату. Уменьшим сумму долга и ежемесячного платежа по кредиту. Анализ документов и консультации бесплатно. Юридическое агентство "Крепость".

Подробнее...
Preview %d0%af%d0%ba%d1%89%d0%be %d0%bd%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%94 %d0%b3%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%b9 %d0%bd%d0%b0 %d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%83 %d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d1%83
Бизнес, деньги → Предложение
31 января 2017, 13:43

Для заемщиков банка: возврат переплаты по кредиту или уменьшение суммы долга, фиксирование процентной ставки, отмена судебных приказов, снижение размера удержаний через судеб. пристав, реструктуризация всех кредитов без переплаты в один посильный платеж, сопровождение процедуры банкротства физ. лиц. Консультации по записи. Юр. агентство "Крепость".

Подробнее...
Preview img 2303
Недвижимость → Квартиры → Предложение
29 января 2017, 17:48

2-ком., Центр, Газетная 86, ст.т, 3/3, 44.2/25.3/5.3 кв.м., с/у разд. Чистая продажа.

1 780 000 руб. Подробнее...
Preview syorfa9lyx0
Услуги → Строительство, ремонт помещений → Предложение
29 января 2017, 00:14

Ремонт. Аккуратно и недорого. Все виды работ: электрика, сантехника, демонтаж,штукатурка, шпатлевка,обои, кафель, фанера, ламинат, линолеум, перегородки,устройство гкл, утепление, пвх панели, натяжные потолки, установка дверей. Скидки на комплексный ремонт. Помощь в выборе материала. Пенсионерам скидки. Гарантия. Сжатые сроки. Звоните прямо сейчас.

Подробнее...
No image
Бизнес, деньги → Предложение
28 января 2017, 09:53

Помощь в получении кредита до 3 млн. Работаем с плохой историей и др. проблемами.

Подробнее...
Preview dscn2057
Недвижимость → Торговые и производственные площади → Предложение
26 января 2017, 14:13

Предлагаем торговые площади в торговом центре "Проспект". Наши преимущества: высокая посещаемость, удобная парковка, рядом остановки общественного транспорта. Скидки на большие площади. Звоните прямо сейчас и получите 10 дней аренды бесплатно.

24 900 руб. Подробнее...
Preview ysayshakprq
Услуги → Транспортные услуги → Предложение
26 января 2017, 12:48

ГАЗель NEXT. Переезд квартиры, офиса, магазина. Профессиональные грузчики. Погрузо-разгрузочные работы. Разберем, соберем, упакуем, установим мебель и перевозимые вещи. Складские работы. Грузоперевозки по городу и России. Вывоз строительного мусора.

Подробнее...
No image
Услуги → Строительство, ремонт помещений → Предложение
25 января 2017, 21:01

Электрик. Электромонтаж любой сложности, устранение любых неисправностей. Дом, квартира, гараж, сад, офис, магазин. Перенос и установка розеток, выкл., люстр, счетчиков и т.д. Штробление. Консультация. Стаж более 15 лет. Современный грамотный подход. Быстро. Качественно. Профессионально. Работа на совесть без посредников, без накруток. Гарантия.

Подробнее...
No image
Недвижимость → Квартиры → Сдам
30 января 2017, 23:35

1-ком, Вагонка, Басова 5, ул.пл., 8/9, 30/28/5 кв.м., с/у совм. 7.999 т.р. в месяц.

7 999 руб. в месяц Подробнее...
Preview dscn4386 2
Недвижимость → Квартиры → Предложение
28 января 2017, 21:01

1-ком., ГГМ, Черноисточинское шоссе 63, ул.пл., 1/9, 34/18/9 кв.м., с/у разд. Чистая продажа.

1 500 000 руб. Подробнее...

Погода в Нижнем Тагиле

-15 ° C

Cплошные облака, снег

Подробный прогноз

Курсы валют

1 GBP 75.1484 руб.
1 USD 60.0851 руб.
1 EUR 64.2850 руб.
Подробнее
Объявления в Нижнем Тагиле. Официальный сайт газеты "Рекламный вестник". Прием платных объявлений в газету.
Объявления
© Свободная газета "Всем!" 1994 - 2017
Яндекс.Метрика