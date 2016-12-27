Дорогие читатели! Редакция рекламного вестника “Всем!” сердечно поздравляет вас с Новым Годом и Рождеством!

Желаем вам, чтобы в следующем году именно у вас сбылись все мечты, исполнения которых вы хотите; чтобы в доме был достаток и взаимопонимание, а на работе - приятные коллеги и высокая зарплата; чтобы было здоровье и желание делать многое и интересное!

Будьте счастливы в Новом Году!

С наилучшими пожеланиями, редакция газеты “Всем!”

Последние объявления

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Бизнес, деньги → Предложение
27 декабря 2016, 15:54

Взыскание с банка УБРиР страховок и комиссий за пакеты услуг "Универсальный" и "Забота о близких", удержанные при выдаче кредита, по действующим, просроченным и закрытым договорам. Оплата услуг только по результату. Уменьшим сумму долга и ежемесячного платежа по кредиту. Анализ документов и консультации бесплатно. Юридическое агентство "Крепость".

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Бизнес, деньги → Предложение
27 декабря 2016, 15:54

Для заемщиков банка: возврат переплаты по кредиту или уменьшение суммы долга, фиксирование процентной ставки, отмена судебных приказов, снижение размера удержаний через судеб. пристав, реструктуризация всех кредитов без переплаты в один посильный платеж, сопровождение процедуры банкротства физ. лиц. Консультации по записи. Юр. агентство "Крепость".

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Транспорт → Гаражи → Предложение
11 декабря 2016, 15:27

Гараж, ГСК "Колос-2", ул. Калинина, номер B-59. Проведено электричество, вмещает в себя 2 машины, есть 2 ямы. Гараж: длина 7,22; ширина 4,12; высота 2,59. Собственник. Будка с охраной, въезд по пропускам (шлагбаум), видео-наблюдение. Снег убирают в рядах регулярно. Много свободного места перед гаражом.

380 000 руб. Подробнее...
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Недвижимость → Квартиры → Предложение
26 декабря 2016, 11:45

2-ком., Т/С, Гвардейская 19, перех., 3/5, 44/30/7 кв.м., с/у разд. Чистая продажа.

1 150 000 руб. Подробнее...
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Недвижимость → Квартиры → Предложение
01 января 2017, 13:11

1-ком., Выя, Кузнецкого 1, ст.т, 4/4, 29.6/18/6 кв.м., с/у совм. Чистая продажа.

1 600 000 руб. Подробнее...
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Недвижимость → Квартиры → Предложение
30 декабря 2016, 11:51

Комната в общежитии., Т/С, металлургов 64, ул.пл., 2/9, 12/12/1 кв.м., с/у разд. Возможен обмен.

410 000 руб. Подробнее...
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Недвижимость → Квартиры → Сдам
30 декабря 2016, 10:06

1-ком, Вагонка, Басова 5, ул.пл., 8/9, 30/29/7 кв.м., с/у совм. 10 т.р. в месяц.

10 000 руб. в месяц Подробнее...
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Услуги → Транспортные услуги → Предложение
30 декабря 2016, 09:57

НЕЗАВИСИМАЯ АВТОЭКСПЕРТИЗА. Реальная оценка ущерба авто после ДТП аккредитованным экспертом - техником в специализированном автосервисе с применением спец.средств. Выявление скрытых дефектов, которые не выявила страховая. ТЕПЕРЬ У НАС МОЖНО ПРОЙТИ ТЕХ ОСМОТР ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТРАХОВОГО ПОЛИСА ОСАГО. БАЗА ЕАИСТО, БЕЗ ПРОВОЛОЧЕК и очередей + ОСАГО.

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Транспорт → Услуги автомобилистам, мотоциклистам → Предложение
28 декабря 2016, 17:25

Подбор авто с пробегом (полный спектр услуг от выбора модели до заключения сделки). Диагностика выбранного Вами авто перед покупкой (проверка по >50 параметрам). Замер ЛКП толщиномером. Опыт работы с автомобилями 10 лет. Наши услуги всегда окупаются благодаря скидке на авто, которую Вы получите благодаря нашему торгу. Екатеринбург, Нижний Тагил.

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Спорт, туризм, охота, отдых, здоровье → Предложение
28 декабря 2016, 13:46

Частный дом престарелых Пансионат "Милый Дом" Примет нуждающихся людей с ограниченными возможностями на временный и постоянный уход от 600руб/сут *Два просторных филиала *Круглосуточная забота за человеком *Четырёх разовое питание *Возможность своевременной медицинской помощи и пр.

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