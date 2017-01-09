Последние объявления

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Работа → Есть вакансия
09 января 2017, 11:18

В Салон-Ателье, р-н ГГМ, ТЦ Октябрьский, срочно требуется швея (закройщик), с опытом работы в ателье. Умение производить пошив и ремонт легкой и верхней одежды. График работы посменный, индивидуальный (возможно совмещение). Своевременная оплата труда.

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Бизнес, деньги → Предложение
08 января 2017, 08:00

Консультации по оформлению кредита до 3 млн.р. Работаем с плохой историей и др. проблемами.

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Стройматериалы, сантехника, сырьё → Предложение
05 января 2017, 08:03

Организация реализует пиловочник хв. пород длин. 3 м тонкомер - 1,6 т.р., длин. 6 м. от 18 и выше - сосна 2,7 т.р., ель 2,5 т.р., 6 м. тонкомер хв. пород - 1,6 т.р., пиловочник листв. пород: осина длин. 6 м - 1,5 т.р., длин. 3 м - 1,4 т.р. Дрова березовые (чурки) складочный куб.м - 800 р., дрова хв. (чурки) 650 р.

2 700 руб. Подробнее...
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Услуги → Транспортные услуги → Предложение
28 декабря 2016, 10:43

ГАЗель NEXT. Переезд квартиры, офиса, магазина. Профессиональные грузчики. Погрузо-разгрузочные работы. Разберем, соберем, упакуем, установим мебель и перевозимые вещи. Складские работы. Грузоперевозки по городу и России. Вывоз строительного мусора.

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Недвижимость → Пригород, иногород → Предложение
29 декабря 2016, 11:07

2-ком. квартира в п. Уралец (около горы "Белая"). Этаж 1-й (высокий) в панельном 5-эт. доме, ул. Дунитовая, дом 6; 52 кв.м. Рядом лес. Пластиковые окна, выходят на юго-восток. Теплая и оч. светлая. Сост. обычное. С/у раздельный. Просмотр в любое время. Документы готовы, возможна ипотека. Торг в пределах разумного. Обмен не интересует. Собственник.

970 000 руб. Подробнее...
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Работа → Есть вакансия
08 января 2017, 19:42

В ТЦ "Светомания" в р-не Пед. академии по ул. Красногвардейская, 55 на постоянную работу требуются продавцы-консультанты (з/п 14-20 т.р.), продавцы-кассиры (з/п 15-20 т.р.), электрик-радиомеханик (з/п 15-20 т.р.), торговые представители (з/п - % от продаж). Без в/п. График работы 5/2 с 10.00 до 19.00.

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Недвижимость → Квартиры → Сдам
07 января 2017, 18:23

Гостинка, Кр.Камень, победы 47/2, хрущ., 4/5, 20/15/2 кв.м., с/у совм. 6 т.р. в месяц.

6 000 руб. в месяц Подробнее...
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Транспорт → Легковой транспорт → Предложение
07 января 2017, 15:08

Opel Astra 2014 г.в., седан, цвет чёрный металлик, двигатель 115 л.с, V1600 см3, бензиновый, привод передний, МКПП, руль левый, пробег 33 тыс. км

820 000 руб. Подробнее...
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Недвижимость → Квартиры → Предложение
05 января 2017, 22:25

3-ком., Т/С, Шевченко 17, ст.т, 1/3, 90/80/7 кв.м., с/у разд. Чистая продажа.

1 650 000 руб. Подробнее...
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Недвижимость → Квартиры → Сдам
04 января 2017, 20:29

2-ком, Вагонка, пр-т Дзержинского 61, хрущ., 2/5, 45/45/8 кв.м., с/у совм. 10 т.р. в месяц.

10 000 руб. в месяц Подробнее...

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