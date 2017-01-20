Последние объявления

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Услуги → Строительство, ремонт помещений → Предложение
20 января 2017, 20:57

Бригада профессиональных плотников выполнит работы по благоустройству вашего дома. Строим от фундамента до конька. Можем вам предложить целый комплекс: бетонные, плотницкие и кровельные работы, монтаж сайдинга, отделка деревом, монтаж деревянных лестниц, мебель по вашим размерам. Договор. Гарантия.

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Транспорт → Услуги автомобилистам, мотоциклистам → Предложение
17 января 2017, 12:21

Пайка авторадиаторов латунных, алюминиевых. Пайка поврежденных трубок радиатора.

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Услуги → Строительство, ремонт помещений → Предложение
17 января 2017, 11:21

Кафельные работы - от 350 руб. Ванна "Под ключ". Опыт работы 6 лет. Качественно. Гарантия. Договор. Скидки пенсионерам, молодоженам, многодетным семьям. Более 100 фото в группах "Мастер Илья Тагильчанин" в Контакте и Одноклассниках. Видео работ на Ютуб канале "Илья Тагильчанин".

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Компьютеры и периферия → Компьютерные услуги → Предложение
17 января 2017, 10:28

Установка, переустановка, настройка Windows, программ. Решение компьютерных проблем. Настройка роутеров, Wi-Fi, цифровой техники, IP TV. Организация домашней локальной сети. Чистка ноутбуков от пыли и замена термопасты. Гарантия на все работы. Выезд на дом в любой р-н города.

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Бизнес, деньги → Предложение
16 января 2017, 17:09

Взыскание с банка УБРиР страховок и комиссий за пакеты услуг "Универсальный" и "Забота о близких", удержанные при выдаче кредита, по действующим, просроченным и закрытым договорам. Оплата услуг только по результату. Уменьшим сумму долга и ежемесячного платежа по кредиту. Анализ документов и консультации бесплатно. Юридическое агентство "Крепость".

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Бизнес, деньги → Предложение
16 января 2017, 17:09

Для заемщиков банка: возврат переплаты по кредиту или уменьшение суммы долга, фиксирование процентной ставки, отмена судебных приказов, снижение размера удержаний через судеб. пристав, реструктуризация всех кредитов без переплаты в один посильный платеж, сопровождение процедуры банкротства физ. лиц. Консультации по записи. Юр. агентство "Крепость".

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Бизнес, деньги → Предложение
16 января 2017, 07:48

Эффективная помощь в оформлении кредита с плохой кредитной историей.

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Услуги → Транспортные услуги → Предложение
28 декабря 2016, 10:43

ГАЗель NEXT. Переезд квартиры, офиса, магазина. Профессиональные грузчики. Погрузо-разгрузочные работы. Разберем, соберем, упакуем, установим мебель и перевозимые вещи. Складские работы. Грузоперевозки по городу и России. Вывоз строительного мусора.

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Работа → Есть вакансия
19 января 2017, 15:12

Организации требуются на постоянную работу вальщик леса с опытом работы, сучкоруб, тракторист, заработная плата сдельная о,00 р., работа вахтовым методом по 10 дней.

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Недвижимость → Квартиры → Предложение
18 января 2017, 13:42

Комната в общежитии., Вагонка, ул.Юности 37, хрущ., 3/5, 18/18/4 кв.м., с/у разд. Возможен обмен.

520 000 руб. Подробнее...

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