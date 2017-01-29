Последние объявления

2-ком., Центр, Газетная 86, ст.т, 3/3, 44.2/25.3/5.3 кв.м., с/у разд. Чистая продажа.
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Продам земельный участок 1754 кв.метров, для ведения личного подсобного хозяйства (практически нет никаких ограничений) , по улице проходит газопровод, электрический столб рядом, подъезд к участку возможен с двух сторон по улице Чапаева и по улице Калинина, рядом водоем и лес, отличное спокойное место.
1-ком., Вагонка, Юности 20, ул.пл., 8/9, 34/28/9 кв.м., с/у разд. Чистая продажа.
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