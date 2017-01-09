Последние объявления

В Салон-Ателье, р-н ГГМ, ТЦ Октябрьский, срочно требуется швея (закройщик), с опытом работы в ателье. Умение производить пошив и ремонт легкой и верхней одежды. График работы посменный, индивидуальный (возможно совмещение). Своевременная оплата труда.
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Консультации по оформлению кредита до 3 млн.р. Работаем с плохой историей и др. проблемами.
Организация реализует пиловочник хв. пород длин. 3 м тонкомер - 1,6 т.р., длин. 6 м. от 18 и выше - сосна 2,7 т.р., ель 2,5 т.р., 6 м. тонкомер хв. пород - 1,6 т.р., пиловочник листв. пород: осина длин. 6 м - 1,5 т.р., длин. 3 м - 1,4 т.р. Дрова березовые (чурки) складочный куб.м - 800 р., дрова хв. (чурки) 650 р.
ГАЗель NEXT. Переезд квартиры, офиса, магазина. Профессиональные грузчики. Погрузо-разгрузочные работы. Разберем, соберем, упакуем, установим мебель и перевозимые вещи. Складские работы. Грузоперевозки по городу и России. Вывоз строительного мусора.
2-ком. квартира в п. Уралец (около горы "Белая"). Этаж 1-й (высокий) в панельном 5-эт. доме, ул. Дунитовая, дом 6; 52 кв.м. Рядом лес. Пластиковые окна, выходят на юго-восток. Теплая и оч. светлая. Сост. обычное. С/у раздельный. Просмотр в любое время. Документы готовы, возможна ипотека. Торг в пределах разумного. Обмен не интересует. Собственник.
В ТЦ "Светомания" в р-не Пед. академии по ул. Красногвардейская, 55 на постоянную работу требуются продавцы-консультанты (з/п 14-20 т.р.), продавцы-кассиры (з/п 15-20 т.р.), электрик-радиомеханик (з/п 15-20 т.р.), торговые представители (з/п - % от продаж). Без в/п. График работы 5/2 с 10.00 до 19.00.
Гостинка, Кр.Камень, победы 47/2, хрущ., 4/5, 20/15/2 кв.м., с/у совм. 6 т.р. в месяц.
Opel Astra 2014 г.в., седан, цвет чёрный металлик, двигатель 115 л.с, V1600 см3, бензиновый, привод передний, МКПП, руль левый, пробег 33 тыс. км
3-ком., Т/С, Шевченко 17, ст.т, 1/3, 90/80/7 кв.м., с/у разд. Чистая продажа.
2-ком, Вагонка, пр-т Дзержинского 61, хрущ., 2/5, 45/45/8 кв.м., с/у совм. 10 т.р. в месяц.
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