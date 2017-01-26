Последние объявления

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Недвижимость → Торговые и производственные площади → Предложение
26 января 2017, 14:13

Предлагаем торговые площади в торговом центре ПРОСПЕКТ . Наши преимущества: - Высокая посещаемость - Удобная парковка - Рядом остановки общественного транспорта - Скидки на большие площади. Звоните прямо сейчас и получите 10 дней аренды бесплатно .

24 900 руб. Подробнее...
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Услуги → Транспортные услуги → Предложение
26 января 2017, 12:48

ГАЗель NEXT. Переезд квартиры, офиса, магазина. Профессиональные грузчики. Погрузо-разгрузочные работы. Разберем, соберем, упакуем, установим мебель и перевозимые вещи. Складские работы. Грузоперевозки по городу и России. Вывоз строительного мусора.

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Услуги → Бытовые и технические услуги → Предложение
25 января 2017, 12:36

Опытный юрист.Большой опыт работы во всех направлениях права.Оказание юридичиских услуг по всем категориям сложных дел на территории всей Свердловской области,в том числе в других регионах России.Консультации по телефону оказываются бесплатно.

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Недвижимость → Дома, земельные участки (ИЖС) → Предложение
25 января 2017, 12:05

Продам земельный участок 1754 кв.метров, для ведения личного подсобного хозяйства (практически нет никаких ограничений) , по улице проходит газопровод, электрический столб рядом, подъезд к участку возможен с двух сторон по улице Чапаева и по улице Калинина, рядом водоем и лес, отличное спокойное место.

700 000 руб. Подробнее...
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Недвижимость → Квартиры → Предложение
24 января 2017, 14:09

1-ком., Вагонка, Юности 20, ул.пл., 8/9, 34/28/9 кв.м., с/у разд. Чистая продажа.

1 400 000 руб. Подробнее...
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Разное → Предложение
24 января 2017, 13:55

В компании АвтоХимУрал представлен большой ассортимент автохимии и инвентаря для уборки помещений в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге. Мы гарантируем высокое качество продукции и доступные цены на нее. Быстро и недорого вы сможете купить инвентарь для уборки от ведущих производителей Германии, Италии, России и Китая.

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Бизнес, деньги → Предложение
24 января 2017, 10:53

Взыскание с банка УБРиР страховок и комиссий за пакеты услуг "Универсальный" и "Забота о близких", удержанные при выдаче кредита, по действующим, просроченным и закрытым договорам. Оплата услуг только по результату. Уменьшим сумму долга и ежемесячного платежа по кредиту. Анализ документов и консультации бесплатно. Юридическое агентство "Крепость".

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Бизнес, деньги → Предложение
24 января 2017, 10:53

Для заемщиков банка: возврат переплаты по кредиту или уменьшение суммы долга, фиксирование процентной ставки, отмена судебных приказов, снижение размера удержаний через судеб. пристав, реструктуризация всех кредитов без переплаты в один посильный платеж, сопровождение процедуры банкротства физ. лиц. Консультации по записи. Юр. агентство "Крепость".

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Услуги → Строительство, ремонт помещений → Предложение
23 января 2017, 11:39

Кафельные работы - от 350 руб. Ванна "Под ключ". Опыт работы 6 лет. Качественно. Гарантия. Договор. Скидки пенсионерам, молодоженам, многодетным семьям. Более 100 фото в группах "Мастер Илья Тагильчанин" в Контакте и Одноклассниках. Видео работ на Ютуб канале "Илья Тагильчанин".

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Услуги → Строительство, ремонт помещений → Предложение
20 января 2017, 20:57

Бригада профессиональных плотников выполнит работы по благоустройству вашего дома. Строим от фундамента до конька. Можем вам предложить целый комплекс: бетонные, плотницкие и кровельные работы, монтаж сайдинга, отделка деревом, монтаж деревянных лестниц, мебель по вашим размерам. Договор. Гарантия.

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