Последние объявления

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Недвижимость → Квартиры → Предложение
29 января 2017, 17:48

2-ком., Центр, Газетная 86, ст.т, 3/3, 44.2/25.3/5.3 кв.м., с/у разд. Чистая продажа.

1 780 000 руб. Подробнее...
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Услуги → Строительство, ремонт помещений → Предложение
29 января 2017, 00:14

Ремонт. Аккуратно и не дорого. Все виды работ: электрика,сантехника,демонтаж,штукатурка, шпатлевка,обои, кафель, фанера, ламинат, линолеум, перегородки,устройство гкл, утепление, пвх панели, натяжные потолки, установка дверей. Скидки на комплексный ремонт. Помощь в выборе материала. Пенсионерам скидки. Гарантия. Сжатые сроки. Звоните прямо сейчас.

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Бизнес, деньги → Предложение
28 января 2017, 09:53

Помощь в получении кредита до 3млн.Работаем с плохой историей и другими проблемами.

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Недвижимость → Торговые и производственные площади → Предложение
26 января 2017, 14:13

Предлагаем торговые площади в торговом центре ПРОСПЕКТ . Наши преимущества: - Высокая посещаемость - Удобная парковка - Рядом остановки общественного транспорта - Скидки на большие площади. Звоните прямо сейчас и получите 10 дней аренды бесплатно .

24 900 руб. Подробнее...
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Услуги → Бытовые и технические услуги → Предложение
25 января 2017, 12:36

Опытный юрист.Большой опыт работы во всех направлениях права.Оказание юридичиских услуг по всем категориям сложных дел на территории всей Свердловской области,в том числе в других регионах России.Консультации по телефону оказываются бесплатно.

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Недвижимость → Дома, земельные участки (ИЖС) → Предложение
25 января 2017, 12:05

Продам земельный участок 1754 кв.метров, для ведения личного подсобного хозяйства (практически нет никаких ограничений) , по улице проходит газопровод, электрический столб рядом, подъезд к участку возможен с двух сторон по улице Чапаева и по улице Калинина, рядом водоем и лес, отличное спокойное место.

700 000 руб. Подробнее...
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Недвижимость → Квартиры → Предложение
24 января 2017, 14:09

1-ком., Вагонка, Юности 20, ул.пл., 8/9, 34/28/9 кв.м., с/у разд. Чистая продажа.

1 400 000 руб. Подробнее...
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Разное → Предложение
24 января 2017, 13:55

В компании АвтоХимУрал представлен большой ассортимент автохимии и инвентаря для уборки помещений в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге. Мы гарантируем высокое качество продукции и доступные цены на нее. Быстро и недорого вы сможете купить инвентарь для уборки от ведущих производителей Германии, Италии, России и Китая.

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Бизнес, деньги → Предложение
24 января 2017, 10:53

Взыскание с банка УБРиР страховок и комиссий за пакеты услуг "Универсальный" и "Забота о близких", удержанные при выдаче кредита, по действующим, просроченным и закрытым договорам. Оплата услуг только по результату. Уменьшим сумму долга и ежемесячного платежа по кредиту. Анализ документов и консультации бесплатно. Юридическое агентство "Крепость".

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Бизнес, деньги → Предложение
24 января 2017, 10:53

Для заемщиков банка: возврат переплаты по кредиту или уменьшение суммы долга, фиксирование процентной ставки, отмена судебных приказов, снижение размера удержаний через судеб. пристав, реструктуризация всех кредитов без переплаты в один посильный платеж, сопровождение процедуры банкротства физ. лиц. Консультации по записи. Юр. агентство "Крепость".

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