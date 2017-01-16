Последние объявления

Preview odli%c4%8dni savjeti kako da upravljate kreditom 680x388
Бизнес, деньги → Предложение
16 января 2017, 17:09

Взыскание с банка УБРиР страховок и комиссий за пакеты услуг "Универсальный" и "Забота о близких", удержанные при выдаче кредита, по действующим, просроченным и закрытым договорам. Оплата услуг только по результату. Уменьшим сумму долга и ежемесячного платежа по кредиту. Анализ документов и консультации бесплатно. Юридическое агентство "Крепость".

Подробнее...
Preview %d0%af%d0%ba%d1%89%d0%be %d0%bd%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%94 %d0%b3%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%b9 %d0%bd%d0%b0 %d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%83 %d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d1%83
Бизнес, деньги → Предложение
16 января 2017, 17:09

Для заемщиков банка: возврат переплаты по кредиту или уменьшение суммы долга, фиксирование процентной ставки, отмена судебных приказов, снижение размера удержаний через судеб. пристав, реструктуризация всех кредитов без переплаты в один посильный платеж, сопровождение процедуры банкротства физ. лиц. Консультации по записи. Юр. агентство "Крепость".

Подробнее...
No image
Бизнес, деньги → Предложение
16 января 2017, 07:48

Эффективная помощь в оформлении кредита с плохой кредитной историей

Подробнее...
Preview 9tz2cf 9hww
Компьютеры и периферия → Компьютерные услуги → Предложение
10 января 2017, 20:32

Компьютерный сервис Restart, Октябрьский проспект, 8. Предоставляет полный спектр компьютерных услуг, включая ремонт ноутбуков и пк, удаление вирусов, настройку компьютерной техники и домашних сетей. Окажем квалифицированную помощь вашей технике. Есть услуга: вызов специалиста на дом.

Подробнее...
Preview payka4
Транспорт → Услуги автомобилистам, мотоциклистам → Предложение
10 января 2017, 11:41

Пайка авторадиаторов латунных, алюминиевых. Пайка поврежденных трубок радиатора.

Подробнее...
No image
Услуги → Ремонт и обслуживание оборудования и бытовой техники → Предложение
10 января 2017, 07:03

Ремонт холодильников, стиральных машин, посудомоечных машин, электроплит, пылесосов и др. быт. техники. Выезд мастера бесплатный. Скидки 15%.

Подробнее...
No image
Услуги → Строительство, ремонт помещений → Предложение
08 января 2017, 19:14

Электромонтаж любой сложности, устранение любых неисправностей. Дом, квартира, гараж, сад, офис, магазин. Перенос и установка розеток, выкл., люстр, счётчиков и т.д. Штробление. Консультация. Стаж более 15 лет. Современный грамотный подход. Быстро. Качественно. Профессионально. Работа на совесть без посредников, без накруток. Гарантия.

Подробнее...
Preview 1tr0acwdyj0
Недвижимость → Дома, земельные участки (ИЖС) → Предложение
06 января 2017, 16:51

Продам дом в с. Балакино, площадь 36 кв.м., на участке 12 соток. Дом сложен из бруса, построен в 1999 году, очень теплый, благоустроен, пригоден для круглогодичного жилья и отдыха. Участок огорожен забором. В доме и бане налажена автономная система водоснабжения.

1 440 000 руб. Подробнее...
Preview img 20160701 134948
Услуги → Строительство, ремонт помещений → Предложение
02 января 2017, 19:04

Ремонт окон из ПВХ. Работа любой сложности. Замена стеклопакетов, москитных сеток, уплотнителя, фурнитуры, ручек, подоконников, отливов, откосов, восстановление наружного теплового контура с пропенкой и герметизацией, устранение дефектов, допущенных при изготовлении и установке конструкции. Сложная регулировка.

Подробнее...
Preview ysayshakprq
Услуги → Транспортные услуги → Предложение
28 декабря 2016, 10:43

ГАЗель NEXT. Переезд квартиры, офиса, магазина. Профессиональные грузчики. Погрузо-разгрузочные работы. Разберем, соберем, упакуем, установим мебель и перевозимые вещи. Складские работы. Грузоперевозки по городу и России. Вывоз строительного мусора.

Подробнее...

Погода в Нижнем Тагиле

-13 ° C

Незначительные облака, без осадков

Подробный прогноз

Курсы валют

1 GBP 72.3423 руб.
1 USD 59.3700 руб.
1 EUR 63.1222 руб.
Подробнее
Объявления в Нижнем Тагиле. Официальный сайт газеты "Рекламный вестник". Прием платных объявлений в газету.
Объявления
© Свободная газета "Всем!" 1994 - 2017
Яндекс.Метрика