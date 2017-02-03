Последние объявления

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Услуги → Строительство, ремонт помещений → Предложение
03 февраля 2017, 13:25

Ремонт окон из ПВХ. Работа любой сложности. Замена стеклопакетов, москитных сеток, уплотнителя, фурнитуры, ручек, подоконников, отливов, откосов, восстановление наружного теплового контура с пропенкой и герметизацией, устранение дефектов, допущенных при изготовлении и установке конструкции. Сложная регулировка.

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Недвижимость → Квартиры → Сдам
03 февраля 2017, 10:40

2-ком, ГГМ, Черноисточинское шоссе 61, ул.пл., 2/9, 58.5/58/58 кв.м., с/у разд. 13 т.р. в месяц.

13 000 руб. в месяц Подробнее...
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Бизнес, деньги → Предложение
31 января 2017, 13:43

Взыскание с банка УБРиР страховок и комиссий за пакеты услуг "Универсальный" и "Забота о близких", удержанные при выдаче кредита, по действующим, просроченным и закрытым договорам. Оплата услуг только по результату. Уменьшим сумму долга и ежемесячного платежа по кредиту. Анализ документов и консультации бесплатно. Юридическое агентство "Крепость".

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Бизнес, деньги → Предложение
31 января 2017, 13:43

Для заемщиков банка: возврат переплаты по кредиту или уменьшение суммы долга, фиксирование процентной ставки, отмена судебных приказов, снижение размера удержаний через судеб. пристав, реструктуризация всех кредитов без переплаты в один посильный платеж, сопровождение процедуры банкротства физ. лиц. Консультации по записи. Юр. агентство "Крепость".

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Услуги → Транспортные услуги → Предложение
26 января 2017, 12:48

ГАЗель NEXT. Переезд квартиры, офиса, магазина. Профессиональные грузчики. Погрузо-разгрузочные работы. Разберем, соберем, упакуем, установим мебель и перевозимые вещи. Складские работы. Грузоперевозки по городу и России. Вывоз строительного мусора.

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Услуги → Строительство, ремонт помещений → Предложение
25 января 2017, 21:01

Электрик. Электромонтаж любой сложности, устранение любых неисправностей. Дом, квартира, гараж, сад, офис, магазин. Перенос и установка розеток, выкл., люстр, счетчиков и т.д. Штробление. Консультация. Стаж более 15 лет. Современный грамотный подход. Быстро. Качественно. Профессионально. Работа на совесть без посредников, без накруток. Гарантия.

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Недвижимость → Квартиры → Сниму
03 февраля 2017, 15:23

1, 2-ком., п. Северный на длит. срок. С кухонным гарнитуром и косметическим ремонтом.

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Недвижимость → Квартиры → Предложение
03 февраля 2017, 12:28

3-ком., Вагонка, Добролюбова 38, ул.пл., 8/9, 62/45/10 кв.м., с/у разд. Чистая продажа.

2 500 000 руб. Подробнее...
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Недвижимость → Квартиры → Сдам
30 января 2017, 23:35

1-ком, Вагонка, Басова 5, ул.пл., 8/9, 30/28/5 кв.м., с/у совм. 7.999 т.р. в месяц.

7 999 руб. в месяц Подробнее...
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Работа → Есть вакансия
17 января 2017, 11:30

Требуется водитель категории "Д" на маршрут №50 (Вагонка, Вокзал-Универсам).

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